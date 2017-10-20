Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçisi Kiss, Türkiye-Macaristan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.Kiss, Macar-Türk ilişkilerinin yüz yıllık bir geçmişe dayandığına değinerek, "Türkiye'yi gerçek bir dost ve stratejik partner olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki insani ilişkilerin gelişmiş olduğunun altını çizen Kiss, bir Macar olarak Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyledi.



"İki ülke arasındaki ekonomik büyüklüğü 5 milyar dolara taşımamız lazım"



Macaristan-Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğini daha da geliştirmek için çabaladıklarını belirten Kiss, "Türkiye'de 6 yıldan beri görev yapmaktayım ve bu görev süresince her yıl ikili ekonomik hacim ortalama yüzde 10 artış gösterdi." diye konuştu.Kiss, ilk 7 aylık performansa bakıldığında bu sene 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşılabileceğine işaret etti."2023'e kadar iki ülke arasındaki ekonomik büyüklüğü 5 milyar dolara taşımamız lazım." diyen Kiss, bunun için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda İstanbul'da Macar Eximbank'ı açtıklarını hatırlattı. Kiss, özellikle Türk dostlarının Macaristan'a yatırım yapmalarını beklediklerini söyledi.



"Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir"



Büyükelçi Kiss, Türkiye-AB ilişkileri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'nin AB'ye katılımını her zaman destekledik. Türkiye, Macaristan için bir stratejik ortaktır ve bu sadece Macaristan için değil Avrupa için de böyledir. Taraflar (Türkiye-AB) arasında zaman zaman gerilimler yaşansa da diyaloğun sürdürülmesine inanıyoruz. İki tarafta uzlaşmaya varmak için adım atması gerekiyor. Bölgede (Ortadoğu ve Balkanlar'da) büyük krizler yaşanıyor bu yüzden Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir."

Türkiye'nin son dönemde enerjisinin tamamını PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör örgütlerine harcamak zorunda kalmasının büyük bir trajedi olduğunu vurgulayan Kiss, bunun Avrupa için de bir trajedi olduğunu dile getirdi.Kiss, "AB'nin, terörizme karşı Türkiye'yi desteklemesi gerekiyor. Bu konuda taviz verilmez." ifadesini kullandı.