Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan üniversite öğrencisi, örgüt yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan İnönü Üniversitesi öğrencisi "Halil" kod adlı A.M, FETÖ'nün yapılanması ve 15 Temmuz 2016 sonrası yapılanlar çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

A.M, ifadesinde, ilahiyat fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, örgütle lisede okurken tanıştığını ve toplantılarına gitmeye başladığını bildirdi.Uzun bir süre örgüt içerisinde "ev imamlığı" yaptığını anlatan A.M, FETÖ'nün 17-25 Aralık süreci sonrası sırasıyla "Kakao Talk, Cover Me, Line, ByLock ve Eagle" programlarını şifreli haberleşme amacıyla kullanmaya başladığını ifade etti.A.M, örgüt üyelerinin bu programları aktif kullandığına dikkati çekerek, "Bize, yazışmalarda kesinlikle 'abi' gibi tabirlerin kullanılmamasını tembihlediler. Bunun yerine 'kanka, kardeş' gibi hitaplar kullanırdık." bilgisini verdi.

ByLock'tan sonra 2016 başlarında Eagle programını kullanmaya başladıklarını vurgulayan A.M, şöyle devam etti:

"Bu program üzerinden yapılan sohbetlerde örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için dualar ve görülen abartılı rüyalar paylaşılırdı. Bu program deşifre edildikten sonra telefonumdan kaldırdım ancak örgüt üyelerinin özel bir program kullanarak telefonunu resetliyorlardı. Eagle programı, örgüt içerisinde WhatsApp, Gmail, Google Play Store, Skype, Tinder, Instagram' gibi görünüp, tıklayınca Eagle programına bağlanıyordu. Örgüt üyelerinin telefonunda SIM kart bulunmuyor. Haberleşme için kafe, çay bahçesi, alışveriş merkezi gibi yerlerin Wi-Fi ağları kullanılarak Eagle üzerinden haberleşiyorlar. 15 Temmuz sonrası bir dönem örgüt üyelerince, tabletle dışarıda ortak Wi-Fi ağları üzerinden Eagle programı kullanıyorlardı. Ancak bu durum sonradan bilinmeye başlayınca, dikkat çekmemek için örgüt üyeleri tabletle dışarıya çıkmamaya başladı."

Malatya'da 70 civarında ev aktifmiş



Darbe girişimi sonrası örgüt evlerindeki eşyaların satılarak bir kısmının kapatıldığına işaret eden A.M, şu bilgileri paylaştı:

"Benden sorumlu kişiyle darbe girişiminden sonra bir parkta buluştuk. Bana, 'Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz, daha önceden bildiğimiz kişilerden olduğun için bu evde kal ve çevrendeki evlerde kalmak isteyen öğrencileri bize bildir, yeni evler açalım kira ve erzak yardımı da yapacağız.' dedi. Ben de kalmayı kabul ettim. Bu süreçte birkaç kez daha yine parkta bizden sorumlu kişilerle görüştüm. Bu görüşmelerde, Eagle programını sildiğim için bana Eagle üzerinden gelen notlar okunurdu. Bu notlar örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırma amaçlı notlardı. Bizden sorumlu kişi bana 'Bediüzzaman en büyük hizmeti hapishanelerde yaptı, bizler de aynı onun gibi en büyük hizmetlerimizi hapishanelerde yapacağız.' dedi. Örgütten kopmamam ve kafamdaki soru işaretlerini gidermek için sürekli bu tarz motivasyon sağlayıcı notlar okur, beni etkilemeye çalışırdı. Evlere tedbir amaçlı kimse gelip gitmezdi, görüşeceğimiz kişilerle dışarıda görüşürdük. Bizden sorumlu kişi bana görüşmemizde Malatya genelinde yaklaşık 70 civarında evin aktif olduğunu söyledi."

Darbe girişimi sonrası örgütün faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan A.M, ihraç edilen ve tutuklanan örgüt üyelerinin evlerine gidilip moral ve motivasyon amaçlı ziyaretler gerçekleştirildiğini ve yardımda bulunulduğunu söyledi.A.M, açılan evlerde hakkında soruşturma yürütülen firari örgüt üyelerinin de kaldığını kaydetti.

"Cezaevine gireceksiniz" tehdidi



Örgütten kopmak isteyenlerin tehdit edildiğine dikkati çeken A.M, "Bölge sorumluları evlerde kalanlara, 'Eğer yakalanır da etkin pişmanlıktan yaralanırsanız örgüt üyeliğini kabul etmiş olacaksınız. Etkin pişmanlıktan yararlananların hepsi cezaevine girecek. Bu işler tersine dönünce ismini verdiğiniz kişiler size dava açacak ve cezaevine gireceksiniz.' diyordu." ifadelerini kullandı.A.M'nin, aralarında FETÖ'den soruşturma açılanların da bulunduğu 96 örgüt üyesini teşhis ettiği öğrenildi.