Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB 7 Ekim ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 19 Ekim'de açıklanması beklenen MEB Ehliyet Sınav Sonuçları bugün açıklandı. 7 Ekim ehliyet sinav sonuclari açıklandı mı meb.gov.tr sorgu ekranı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 takvimine göre binlerce sürücü adayının girdiği MTSKS 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklandı. Ehliyet sınav sonuçları http://www.turkiyegazetesi.com.tr'de. Sınavda toplam 50 soru soruldu, 50 soruda en az 35 soruyu doğru cevaplayan kursiyerler sınavı geçmiş olacak. Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmediği için yanlış yapılan sorulara bakılmıyor. 70 puan ve üzeri alan kursiyerler direksiyon sınavına girme hakkına sahip olurken, 70 puan alamayan adaylar bir sonraki sınava girebiliyor. Bir sonraki sınav 23 Aralık 2017, Cumartesi günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek. Başvurular ise 18 Ekim 2017 tarihinde başladı, 4 Aralık 2017 tarihinde sona eriyor.

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Direksiyon sınavı ne zaman?

Sonuçlar açıklandıktan 16 gün sonra, yani 4 Kasım ve 5 Kasım’da ilk sınavlar başlıyor.

Direksiyon sınavında adayların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Sınav esnasında dikkat edilecekler: Sınava girecek olan adayların emniyet kemerlerini takması gerekir. Emniyet kemeri takıldıktan sonra, koltuk ayarlarını yapması gerekir. Dikiz aynalarının kontrol edilmesi, araç çalıştırılmadan önce son kontrollerin yapılması gerekir. Araç çalıştıktan sonra ilk olarak gidilecek yöne doğru (sol-sağ) sinyal verilmesi, kullanılan güzergahta diğer arabalara izin verilmesi gerekiyor. En önemli kural ise sürüş esnasında aracı istemsiz olarak “stop” ettirmemektir. Şerit değiştirirken geçilecek şerite yan aynalardan bakılması ve geçeceği şerite geçmeden önce sinyal verilmesİ gerekiyor.

Direksiyon sonuçları açıklanma tarihi

Sınavın yapıldığı günün akşamı, kursiyer gittiği kursu arayarak sonucunu öğrenebilir. Direksiyon sınavı 35 dakika sürmektedir. Şayet kursiyer 35 dakikadan daha az direksiyonda kalmışsa, sınavdan kalmış anlamına geliyor.