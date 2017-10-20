Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen Muhanned Mızır El Abdullah, polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusun ardından adliyeye çıkarılan El Abdullah, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.