Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen Muhanned Mızır El Abdullah, polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusun ardından adliyeye çıkarılan El Abdullah, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de DEAŞ üyesi tutuklandı
20.10.2017 - 12:51 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 30 yaşındaki Muhanned Mızır El Abdullah, tutuklandı.
Etiketler : Kayseri,deaş,
512881 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512881.aspx
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