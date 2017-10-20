Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  koruma ekibi tarafından kullanılan Milli Piyade Tüfeği (MPT) ailesi ürünleri  çeşitleniyor. Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı konusunda yaptığı açıklamanın  ardından, koruma ekibi, yakın zamanda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu  tarafından üretilen MPT-76 tüfeklerini kullanmaya başladı.

 Cumhurbaşkanlığı ekibinin envanterine bugün de MPT-55 Tüfeği, koruma  ve operasyon silahı olarak eklendi. MKE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin talepleri  doğrultusunda, özellikle komando birliklerinde kullanılmak amacıyla yeni nesil  5,56 x 45 mm kalibre özgün piyade tüfeğinin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015’te  başladı.

   MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına binaen özgün, muharebe  ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, "gaz  piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan bir tüfek olarak  geliştirildi.  MKE’nin öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından  tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait olan tüfek,  özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek  etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

 DAKİKADA 850 ATIM

 Tüfek, uzun namlulu (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki  tip olarak tasarlandı. Toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 300 gram olan MPT, dakikada 850 atım  sayısına ulaşabiliyor. MPT-55 yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış  moduna sahip bulunuyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili 3 bin 600 metreye  ulaşıyor.  30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjöre sahip MPT-55'in üzerinde  her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemi yer  alıyor.

 MPT-55, atış kabiliyeti yüksek, benzerlerine göre hafif ve etkili bir  silah olarak dikkati çekiyor. Ayrıca şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama  mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması  silahı benzerlerinden ayırıyor.MPT-55, dünyada kullanımı yaygın olan M16 piyade tüfeğinin  şarjörleriyle de uyumlu çalışabiliyor.  NATO standardı olan 30 teste tabi tutulan MPT-55, bu testlerden  başarıyla geçti. MKE, Ağustos 2016’da MPT-55 ve MPT-55K için Milli Savunma Bakanlığı  tarafından onaylı "Ürün Kalifikasyon Sertifikası" aldı.  Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2019'da teslim edilmek üzere 21 bin 158  adetlik MPT-55 silahı için sözleşme yapıldı. Ayrıca diğer güvenlik güçleri için  50 bin adetlik yeni sipariş için görüşmeler devam ediyor.  Yurt dışında da ilgi gören MPT-55 için sipariş bağlantıları bulunuyor.