Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Birliğiyle Fırsatları Çoğaltmak" temasıyla düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında D-8 ve İslam Kalkınma Bankası arasında mutabakat muhtırası imzalandı.





Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi'nde neşeli anlar yaşandı.





ALİYEV VE ERDOĞAN'IN SOHBETİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sohbet ederken güldüğü anlar kameralara yansıdı.





Bu arada törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Jusuf Kalla, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza hazır bulundu.







