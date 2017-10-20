Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin istikrar ve güvenliğini yakından ilgilendiren gayrimeşru bir referandum yapılmıştır. Bu husus yakından takip edilmekte olup bundan kaynaklanan önemli güvenlik tehdidine karşı gerekli çalışmalar yürütülmekte ve gereken tüm tedbirler alınmaktadır.Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için Suriye'nin kuzeyinde alınan tedbirlere ilaveten Astana görüşmelerinde sağlanan uzlaşma çerçevesinde şimdi de İdlib'de güvenli bir alan oluşturma, ateşkesi sağlama ve sürdürme çalışmalarımız devam etmektedir.15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temizlenen ve temizlendikçe daha da güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatleriyle asil milletimizin güvenlik ve huzurunu sağlamak maksadıyla çalışmalarını ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürmeye devam edecektir