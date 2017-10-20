Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de ömür boyu çalışma ve yaşama hakkı veren Green Card çekilişi başvurusu 10 Ekim’de açıklanmayan nedenlerden dolayı kapatılmıştı. Çekilişe katılmak için internet üzerinden başvuru yapmak isteyenler siteye erişememişti. Green Card Türkiye yetkilisi Talanöz, sorunun teknik nedenlerden kaynaklandığını ve sistemin başvuruları yeniden almaya başladığını aktardı. Talanöz, “Vize kriziyle hiçbir ilgilisi bulunmuyor. Tamamen teknik bir arızadan kaynaklanan sorundu. O süre içerisinde ABD dahil dünyanın hiçbir yerinden başvuru yapılamadı. Şu an başvuru yapılabiliyor” dedi.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 MAYIS 2018 GÜNÜ AÇIKLANACAK

3-10 Ekim tarihleri arasında Green Card çekilişine katılmak için yapılan başvuruların iptal edildiğini ve o başvuru sahiplerinin yeniden başvuru yapmaları gerektiği konusunda hatırlatma yapan Talanöz şunları söyledi: “Sistem 18 Ekim’de açıldı. Başvurular yapılabiliyor. 22 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’a kadar Green Card çekiliş başvuruları alınacak. Çekiliş sonuçlar ise 15 Mayıs 2018 Salı günü açıklanacak.”

GREEN CARD NEDİR?

ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına; Amerika Birleşik Devletleri’nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgeye Green Card deniyor. Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card (Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünde yer alıyor. Green Card çekilişini dünyada her yıl yaklaşık 125 bin kişi kazanıyor. Eş ve çocukları da düşünüldüğünde 300 bini buluyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 80 bin başvuru yapılıyor. Bunun yaklaşık 4 bini çekilişi kazanıyor.