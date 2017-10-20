Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler'le işlerine son verilen öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'in tutuklu yargılandığı davada mahkeme elektronik kelepçe şartıyla Özakça'nın tahliyesine karar verildi. 226 gündür açlık grevi yapan eğitimcilerin yargılandığı davada Gülmen'in ise tutukluluk halinin devamı kararı çıktı.

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanıyor.

Duruşmaya Semih Özakça tekerlekli sandayleyle getirildi. Hastanede olan Nuriye Gülmen ise sağlık sorunları nedeniyle mahkeme salonuna gelemedi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Ankara'da açlık grevi protestolarını sürdürürken 23 Mayıs tarihinde, "tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri" ve "adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

KHK ile ihraç edilmeden önce Nuriye Gülmen Selçuk Üniversitesi'nde akademisyen, Semih Özakça ise Mardin'de ilkokul öğretmenliği yapıyordu.