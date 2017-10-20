Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de avukatlık yapan Emine İlkay Varol, 4 aylık bebeğiyle duruşmalara giriyor. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Varol büyük destek görüyor.Denizli’de, 4 yıldır avukatlık yapan Emine İlkay Varol, 4 aylık bebeğini, henüz emzirme döneminde olduğu için yanından ayırmıyor. Duruşmalara da bebeğiyle giren anne, bebeği çok ağladığı zaman ise dışarıda araçta bekleyen eşinden destek alıyor. İki sefer Alp bebekle duruşmaya giren Varol, büyük destek gördüğünü söyledi. İki yıldır evli olan Varol’un duruşmaya bebeği ile girmesine hakimler müsaade ederken, kadın bebeğin salondakileri dinlediğini söyledi.

"ÇALIŞAN ANNELER OLDUĞU SÜRECE, DURUŞMALARA DA GİRECEK, HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ"



Emine İlkay Varol, en son katıldığı duruşmayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Varol, takipçileri tarafından büyük beğeni ve destek alırken mahkemede bulunanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Varol, "Bebeğime kendim bakıyorum, yaşı küçük olduğundan dolayı onu da yanımda götürüp getiriyorum. Ofise, adliyeye, dışarıya birlikte gidiyoruz. Bu sebeple duruşma günü babası ile arabada bekliyordu. Uyanınca acıktığı için, beni istedi. Ben de koşup yanlarına gittim. Daha sonra durmadı birlikte duruşmaya girdik. Sağ olsun hakim bey de, diğer vatandaşlarda, yardımcı oldular. Birlikte duruşmalara girdik. 2 defa duruşmaya girdik" dedi.



Sosyal medya üzerinden kendisine destek geldiğini belirten anne Varol, "Çalışan anne artık her yerde. Çalışan anneler olduğu sürece, duruşmalara da girecek, hep birlikte olacağız. Sesini çıkarmıyor hakimi dinliyor. Birlikte duruşmada savunmamızı yaptık. Sosyal medyadan da çok beğeni geldi. Çalışan anne güçlü kadın, hep bununla destekliyorlar zaten. Bundan sonra da devamlı çalışan anneleri destekleyeceğiz. Çok olumlu karşıladılar. Mahkeme heyeti zaten çocuğumun olduğunu biliyor, babasının arabada beklediğini biliyor. 4 aylık, daha çok küçük sadece anneye ihtiyacı var" diye konuştu.

