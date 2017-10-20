Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de aralarında yer aldığı 51 polis adliyeye sevk edildi.Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verecek.Aralarında KHK'larla meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öne sürüldü.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda, aralarında Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkan yardımcılığı ile il emniyet müdür yardımcılığı görevlerini yürüten 37 birinci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 100 eski emniyet mensubundan 63'ü, 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.