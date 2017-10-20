Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölge İsnaf Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını bozmasının ardından CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi.Bölge İsnaf Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını bozmuştu. Berberoğlu yeniden yargılanacak.Berberoğlu'nun, MİT TIR'ları kumpasına ait görüntüleri Can Dündar'a verdiği ortaya çıkmıştı. Enis Berberoğlu, 14 Haziran'da tutuklanmıştı. MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.