Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1987 yılında Adana'da ilkokul öğrencisiyken havalimanında, devlet büyüklerini çiçeklerle karşıladığını belirterek, "O çiçek veren kız şimdi Allah nasip etti, inşallah hakkıyla da görevimizi yaparız, bugün bakan olarak karşınızda." dedi.

Sarıeroğlu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Mardin'den gelen 200 öğrenciyle, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Konuşmasına, "Türkiye'nin kalbine, Başkentimize hoş geldiniz." diyerek başlayan Sarıeroğlu, çocuklara resmi bir konuşma yapmak istemediğini, interaktif muhabbet etmenin daha çok iz bırakacağına inandığını bildirdi.

Sarıeroğlu, çocuklara geçmişte ülkede kadın bakan sayısı az olduğu için karşılarında bir kadın çalışma bakanı görmekten dolayı şaşırmış olabileceklerini belirterek, kadın bakan sayılarının her geçen daha da artacağını söyledi.

Bu toplantıların çocuklar için önemine dikkati çeken Sarıeroğlu, Ankara'nın tarihiyle kültürüyle çok önemli bir şehir olduğunu aktardı.

Çocukların gezi programlarının kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir'e gittiklerini, bugün de TBMM'ye gideceklerini anlatan Sarıeroğlu, projenin Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yapıldığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, "İçinden geçtiğimiz dönemde çok ihtiyacımız olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizin sizler tarafından daha da sindirilmesi, içselleştirilmesi adına çok önemli bir proje." diye konuştu.

Bu projeyi hayata geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tüm İçişleri Bakanlığı ailesine ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Sarıeroğlu, çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok keyifli olduğunu dile getirdi.

"İleriye doğru emin adımlarla gidiyoruz."

Bakan Sarıeroğlu, tarihi, geçmişi, tecrübeleri, verdiği mücadeleler ve aştığı sorunlarla güçlü, büyük bir Türkiye'de yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sizler çok şanslısınız. Son 15 yıldır gerçekten ülkemiz çağ atladı diyebiliriz. Hızlı bir şekilde daha da ileriye doğru, emin adımlarla gidiyoruz. Tüm çalışmalarımız Ankara'da, bütün bakanlıklarımız, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın merkezi Ankara'da. Hepimiz var gücümüzle daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek bırakmak için, sizlerin iyi yerlerde makamlara, mevkilere gelmeniz, Türkiye'nin üretimine gelişmesine daha emin adımlarla kendinizi yetiştirerek, katkı sağlamanız için çalışıyoruz."

Çocukların arasından başarılı meslek sahibi kişilerin, valilerin, milletvekillerinin ve çok sayıda bakanın çıkacağına olan inancını aktaran Sarıeroğlu, kendi çocukluğuna ilişkin şu anıyı paylaştı:

"Adana doğumluyum. Adana'da ilkokuldayken gelen bütün bakanları, milletvekilllerini, devlet büyüklerini havaalanlarında karşılayan, çiçek veren çocuklar olur. Adana'da 1987 senesinde çiçek veren çocuk bendim. Bütün gelen bakanlarımız, rahmetli Milli Eğitim Bakanımız, Turgut Özal anılarımda vardır. O çiçek verme bende çok büyük bir iz bırakmıştı. Alah nasip etti. Bugün büyüklerimizin takdiriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, zaten Ankara milletvekili olarak 2 yıldır görev yapıyordum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldum. 26 sene sonra ilk kez bir bayan Çalışma Bakanı var ülkemizde. Sorumluluğumuz ağır. O çiçek veren kız şimdi Allah nasip etti, inşallah hakkıyla da görevimizi yaparız, bugün bakan olarak karşınızda. İnşallah bugün sizlerin arasından da böyle güzel makamlara mevkilere hakkıyla gelecek, ülkemize katkı sağlayacak çocuklarımızın çıkmasını çok arzu ediyorum."

Bakan Jülide Sarıeroğlu, konuşmasının geri kalan kısmını çocuklarla interaktif bir şekilde sohbet etmek amacıyla, basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Ankara Valisi Ercan Topaca da "Biz Anadoluyuz" projesi çerçevesinde gezi programında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, eski Meclis Binası dahil olmak üzere birçok tarihi mekanın bulunduğunu belirterek, çocuklardan gördüklerini illerine döndüklerinde arkadaş ve ailelerine anlatmaları tavsiyesinde bulundu.