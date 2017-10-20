Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’in Kefir Cenne askeri kampına Rus güçlerine ait dört zırhlı aracın gelmesiyle, Rus helikopterleri Menega askeri hava alanından ayrıldı.Halep’in kuzeybatı tarafından bulunan Azez yakınlarında bir köy olan Maranaz Hava alanı ve çevresine Rus bayrakları asıldı.Türk askeri heyeti helikopterlerle Halep’in doğu kesiminde bulunan el Bab yakınındaki Şeyh Akil dağındaki Türk askeri üssüne iniş yaptı. Helikopterler daha sonra Türkiye’ye geri döndü.Rus askerleri, Fırat kalkanı sınırları içinde bulunan ve Astana sürecinde çatışmasız alan ilan edilen Afrin yakınlarındaki Kürt yerleşim bölgesinde devriye gezmeye başladı.