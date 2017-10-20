Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah Halep'in kuzeyinde Kürt birliklerin kontrolünde bulunan bölgeye 4 Rus helikopteri intikal etti. Diğer taraftan Halep'in doğu kısmına da Türk helikopterleri geldi.

4 RUS ZIRHLISI GELDİ

Afrin'in Kefir Cenne askeri kampına Rus güçlerine ait dört zırhlı aracın gelmesiyle, Rus helikopterleri Menega askeri hava alanından ayrıldı.

RUSLAR HAVAALANINA BAYRAK ASTI

Halep'in kuzeybatı tarafından bulunan Azez yakınlarında bir köy olan Maranaz Havaalanı ve çevresine Rus bayrakları asıldı.

TÜRK ASKERİ HELİKOPTERLE BAB'A GİTTİ

Türk askeri heyeti helikopterlerle Halep'in doğu kesiminde bulunan el Bab yakınındaki Şeyh Akil dağındaki Türk askeri üssüne iniş yaptı. Helikopterler daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

Rus askerleri, Fırat kalkanı sınırları içinde bulunan ve Astana sürecinde çatışmasız alan ilan edilen Afrin yakınlarındaki Kürt yerleşim bölgesinde devriye gezmeye başladı.