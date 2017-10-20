Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son sağlık durumuna ilişkin ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş açıklama yaptı. Ödemin çözülme sürecinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak kötüye gidişin olmadığını ifade etti. Baykal'ın makine desteği olmadan da solunum yaptığını bildiren Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın bilincinin kapalı olduğunu belirtti.