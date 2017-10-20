CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın son sağlık durumuna ilişkin ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş açıklama yaptı. Ödemin çözülme sürecinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak kötüye gidişin olmadığını ifade etti. Baykal'ın makine desteği olmadan da solunum yaptığını bildiren Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın bilincinin kapalı olduğunu belirtti.
Prof. Dr. İbiş: Baykal'ın durumunda kötüye gidiş yok
20.10.2017 - 19:00 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İbiş, Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğunu ancak kötüye gidiş yaşanmadığını ifade etti.
Etiketler : deniz baykal,
512961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512961.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER