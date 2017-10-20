Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis'te, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Zap'ta 27 terörist etkisiz hâle getirildi
20.10.2017 - 20:13 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK tarafından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon kapsamında 3 teröristin etkisiz hâle getirildi. Zap bölgesinde devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 27'ye yükseldi.
Etiketler : zap,hava harekâtı,pkk,operasyon,
512970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/512970.aspx
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