Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayınlarla ve sarp kayalıklarla çevrili Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde son çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

ZAP'TA SON OPERASYONLARDA 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında 3, çatışma sırasında da 9 teröristin öldürülerek etkisiz hâle getirildiği belirtildi. Böylelikle Zap bölgesinde son günlerde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36'ya yükseldi.

SURİYE'DEN SIZMAYA ÇALIŞAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis'te, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.