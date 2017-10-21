Kocaeli Ticaret Odası Başkanı iken gözaltına alınıp tutuklanan Murat Özdağ, önceki gün çıkarıldığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti, Murat Özdağ’ın hapis yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmasına karar vermişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazının ardından Özdağ hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Gece geç saatlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilen Özdağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özdağ’ın avukatı Ersayın Işık, karara itiraz edeceklerini belirtti.