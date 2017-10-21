Kocaeli Ticaret Odası Başkanı iken gözaltına alınıp tutuklanan Murat Özdağ, önceki gün çıkarıldığı mahkemece ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Mahkeme heyeti, Murat Özdağ’ın hapis yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmasına karar vermişti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazının ardından Özdağ hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Gece geç saatlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilen Özdağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özdağ’ın avukatı Ersayın Işık, karara itiraz edeceklerini belirtti.
Kocaeli eski Ticaret Odası Başkanı yeniden tutuklandı
21.10.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturmasında bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen gün tahliye edilen Kocaeli eski Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, yeniden tutuklandı.
Etiketler : FETÖ/PDY,Kocaeli eski Ticaret Odası Başkanı,Murat Özdağ,
513022 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513022.aspx
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