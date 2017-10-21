Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın 2017 yılı planlı faaliyetlerinden Ateş Serbest Faaliyeti-2017 (ASF-17), Kara Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından unsurların katılımıyla 17-20 Ekim tarihleri arasında Ankara’nın Polatlı ilçesi Acıkır mevkisindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde sergi ve atış faaliyeti olarak icra edildi. Genelkurmay Başkanlığından tatbikatla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki yerli ve Millî imkanlarla üretilen silah/ mühimmat kullanılarak icra edilen atışlar, hedeflerin tam isabetle imha edilmesiyle başarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ordu Komutanları ve Donanma Komutanı ile birlikte 20 Ekim’de söz konusu faaliyetin son bölümüne katıldı. Kara Kuvvetlerinin yerli ve Millî imkanları ile üretilen silah ve mühimmat sayesinde gelişen ateş gücünün her geçen gün caydırıcılığını artırdığını ifade eden Orgeneral Akar, faaliyetin asıl maksat ve kazanımının kuvvet ve birlikler arası ateş desteği ve koordinasyonu geliştirmek, silah sistemlerinin muharebe sahasında oluşturduğu etkiyi göstermek olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri asil milletimizin engin sevgisi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.