Beyazıt'ta saat 21.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tramvaya enerji sağlayan tel koptu. Eminönü ile Yusufpaşa durakları arasında tramvay seferleri çift taraflı olarak durdu. Elektrik ekiplerinin telleri onarmasıyla birlikte 3 saat  yapılamayan tramvay seferleri normale döndü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tramvay hattında enerji sağlayan katener telinin Beyazıt istasyonunda koptuğu, Tramvay seferlerinin Bağcılar - Yusufpaşa ile Kabataş - Eminönü arasında yapılabildiği belertildi.