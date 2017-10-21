Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim es-Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları kapsamında 23 Ekim 2017 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
Katar Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
21.10.2017 - 02:22 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 02:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim es-Sani, Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: İHA
Etiketler : katar,dışişleri bakanı,
513036 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513036.aspx
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