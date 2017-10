Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’yi kastederek, “Kendilerinde on binlerce nükleer başlık olan ülkeler, başkaları yaparken ‘hayır yapamazsınız’ deme hakkını acaba nereden buluyorlar?” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8’in 20. seneidevriyesinin tam bir kardeşlik atmosferi içinde kutlandığını belirterek “D-8’i genişletmekten de korkmayalım diyoruz. Görüştüğüm arkadaşlara bu teklifi de yaptım. Nitekim Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüştüler. Bu sayıyı D-8’i, D-20’ye kadar çıkarabiliriz” dedi.



D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi’nin ardından konuşan Erdoğan “Birilerinin sürekli olarak ‘Ben ne diyorsam, o.’ diyeceği bir dünya değil. ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım.’ diyenlerin egemen olduğu bir dünyayı asla istemiyoruz. ‘Haklıyım öyleyse güçlüyüm.’ diyenlerin hakim olduğu bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesini tekrarlayan Erdoğan, “Bütün mesele yanımıza ortak bulmak. İkili görüştüğümüz zaman dünyadaki ülkeler ‘güzel’, diyor, ‘olmalı’ diyor. ‘Hadi beraber bunu söyleyelim’ dediğiniz zaman, bakıyorsunuz hepsinde bir korkaklık, ürkeklik var. Neyden korkuyorsun? Menfaat ilişkileri birçok ülkenin bu konularda tavır belirlemesini engelliyor. Hâlbuki 5 ülke dünyayı şu anda adeta yönetirken, bizim haklarımızı bize verme noktasında karar alıyorlar mı? Hayır. Onların işine nasıl gelirse öyle.” sözleriyle serzenişte bulundu.



Erdoğan, zirvede bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavrı belirlediklerini kaydetti ve şunları söyledi: “Yani ister El-Kaide olsun, ister Eş-Şebap olsun, ister bizdeki gibi FETÖ olsun, kim olursa olsun. Ancak Suriye’de olduğu gibi, kalkıp da PYD gibi, YPG gibi bir terör örgütünü yanına al, onunla bir başka terör örgütünün üzerine git. Böyle bir anlayış olamaz.



İşte buyrun, Rakka’da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyrun. Lafa geldiği zaman ‘PKK terör örgütüdür’ diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ‘terör örgütüdür’ diyor. Peki, Fransa’da kendi devlet televizyonunda, binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar ve polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşmeyi yaptığımız zaman diyorlar ki ‘Biz terörle mücadelede yanınızdayız.’ İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya’da yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken polis nezaretinde, güvenlik altında her türlü bağırma, çağırma ve posterlerle beraber yürüyüş var. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra da bizden zaman zaman bazı talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki her şeyin bir karşılığı vardır.”

Erdoğan, ABD’yi kastederek “Kendilerinde on binlerce nükleer başlık olan ülkeler, başkaları yaparken ‘hayır yapamazsınız’ deme hakkını acaba kendilerinde nereden buluyorlar? Bunu hangi adalet anlayışıyla açıklayacağız? ‘Ben güçlüyüm, öyleyse ben ne dersem o olur’ mantığıyla mı yapacağız?” ifadelerini kullandı.