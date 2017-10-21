Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’de, sancılı geçen ‘belediyelerdeki değişim’ operasyonunda ilk ‘hayır’ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Recep Altepe, Bosna Hersek dönüşü kendisini bekleyen gazetecilere ”Görevimin başındayım” dedi. Bir basın mensubunun “İstifanız istendi mi?” sorusuna Başkan Altepe “Öyle bir şeyim yok. Şuanda görevimiz belli, işimiz belli. İşimize devam ediyoruz. İnşallah görev devam edecek. Herhangi bir şey olursa açıklama yapmak gerekirse açıklama yaparız” dedi. Basın mensuplarının, “Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatınız oldu mu? “sorusuna Altepe “Şimdiden sonra herhangi bir şey olursa açıklama yaparız. Artık biz Bursa’ya gidiyoruz, işimizi yapıyoruz” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım geçtiğimiz hafta Recep Altepe ile görüşmüş, istifasının partiyi rahatlatacağını iletmişti. Altepe’nin kısa bir süre önce ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ankara’ya çağrıldığı ve aralarında bir görüşme gerçekleştiği öğrenilmişti. AK Parti kulislerinde, Altepe’nin istifaya yanaşmadığı değerlendirmesi yapılıyordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere “Bursa’yla yarın Sayın Başbakan veya ilgili genel başkan yardımcımız veya şahsım görüşeceğiz, istifasını verme talebimizi ileteceğiz” demişti.

Başbakan Yıldırım da, Altepe’nin bu açıklaması üzerine “Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum” dedi.