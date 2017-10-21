 Antalya'da bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek  "Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katılacak Amerikalı yıldızların, iki ülke  arasındaki vize sorunundan etkilenmemesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu'nun ABD'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 54.  Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Amerikalı  sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, aktris Juliette Lewis ile kapanış  galasında yer alacak oyuncu Matt Dillon ve Lindsay Lohan'ın vize sorunu  yaşamaması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerle görüştü.

    Çavuşoğlu'nun görüşmesinin ardından sanatçıların Türkiye'ye girişi  konusunda kendilerine yardımcı olunacağı, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için  önlem alındığı bildirildi.Festivalin açılış törenine Amerikalı ünlü oyuncu, Akademi Ödülü, SAG  ve BAFTA ödülü sahibi, "Altın Küre", "Tony" ve "Emmy" ödülleri adayı Amerikalı  sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, Amerikalı aktris Juliette  Lewis'in, kapanış galasına katılmak üzere ise Amerikalı oyuncu Matt Dillon,  Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan'ın Antalya'ya  geleceği açıklanmıştı.