Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, küresel istikrar ve barış için Türkiye’nin önemine değinerek, “Dünyanın geri kalanının geleceği Türkiye’ye bağlı” dedi. “TRT World Forum”a katılan Zapatero, dünyanın jeopolitik anlamda bir değişiklik yaşadığına işaret ederek “Batılı ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir değişim yaşanıyor” dedi. Uluslararası kurumların değişmesi ve yeniden yapılandırılması ile eşitliğin ve dengenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade eden Zapatero “Bence küresel bir iş birliği kültürünün tesis edilmesi, geliştirilmesi ve hayatta tutulması çok önemli” değerlendirmesinde bulundu. Bugün Orta Doğu’da yaşanan sorunların sadece Türkiye için değil dünyanın küresel istikrarı ve barışı için önemli olduğunun altını çizen Zapatero, “Dünyanın geri kalanının geleceği Türkiye’ye bağlı. Orta Doğu’daki barış ve istikrardan, Avrupa ile olan ilişkilerden bahsediyorum. Tüm dünya aslında Türkiye’nin geleceği ile bağlantılı” diye konuştu. Zapatero, “Türkiye’nin geleceği, Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki ilişkinin de geleceği aslında” ifadelerini kullanarak, kendi başbakanlığı döneminde ve sonrasında hep böyle düşündüğünü ve bunu hep dile getirdiğini söyledi. Zapatero, Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler hakkında ise “Müzakere ruhuna dönmemiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye ve AB arasındaki müzakerelerin devam etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi



Mülteci anlaşması devam etmeli

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması hususundaki görüşlere karşı uyardı. Türkiye ile müzakerelerin durdurulması durumunda AB’nin birçok hattının çökeceğini söyleyen Başbakan Borisov, AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasına dokunulmaması gerektiğini belirtti. Bulgaristan Başbakanı, Türkiye’nin anlaşmaya uyduğunu Avrupa Birliği ülkelerinin şartları yerine getirmediğini ifade etti. Borisov “AB üyelik müzakereleri sonlandırılmamalı” dedi.



Diyalog sürmeli

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise Türkiye’nin AB’ye katılımını her zaman desteklediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye, Macaristan için bir stratejik ortaktır ve bu sadece Macaristan için değil Avrupa için de böyledir. Taraflar (Türkiye-AB) arasında zaman zaman gerilimler yaşansa da diyaloğun sürdürülmesine inanıyoruz. İki tarafta uzlaşmaya varmak için adım atması gerekiyor. Bölgede (Orta Doğu ve Balkanlarda) büyük krizler yaşanıyor bu yüzden Türkiye’nin güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir.”



MACRON: KARARIMIZ ‘SERT DİYALOG’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile AB ilişkilerine yönelik şunları söyledi: Liderlerle Türkiye konusunu gö-rüştük. Türkiye ile ilişkileri durdurmama, kesin ve sert bir diyaloğun içinde olunması gerektiği konusunda anlaştık. Dolayısıyla, Türkiye’deki gelişmelere göre, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin içeriğini belirlememiz gerekiyor. Türkiye’de endişelendirici durumlar var. Komisyon, ilişkilerin nasıl daha iyi olabileceğini inceleyecek ama aynı zamanda terörle mücadele ve sığınmacı sorununu çözmek için bu ilişkiler önemlidir.