Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şaban Kardaş’ın, iş adamı Osman Kavala ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kardaş’ın ismi daha önce, FETÖ firarisi Emre Uslu ile ABD’de ev arkadaşlığı yapması ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Büyükada’da gerçekleştirilen toplantıyla gündeme gelmişti.