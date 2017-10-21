Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şaban Kardaş’ın, iş adamı Osman Kavala ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Kardaş’ın ismi daha önce, FETÖ firarisi Emre Uslu ile ABD’de ev arkadaşlığı yapması ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Büyükada’da gerçekleştirilen toplantıyla gündeme gelmişti.
ORSAM Başkanı Kardaş da gözaltında
21.10.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş, Ankara’daki evinde gözaltına alındı.
Etiketler : Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi,ORSAM,Başkanı Şaban Kardaş,Ankara,
513077 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513077.aspx
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