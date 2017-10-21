Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Hakkari, Malatya, Balıkesir ve KTTC'de bulunan ve aralarında KHK ile ilişiği kesilen öğretmen ile PTT memuru olarak görev yapan 2'si sivil 4'ü muvazzaf asker olmak üzere 6 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda yakalanan 6 kişi Bursa'ya getirildi. "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından adliye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.