Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Tekirdağ, Bolu, Hakkari, Malatya, Balıkesir ve KTTC'de bulunan ve aralarında KHK ile ilişiği kesilen öğretmen ile PTT memuru olarak görev yapan 2'si sivil 4'ü muvazzaf asker olmak üzere 6 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda yakalanan 6 kişi Bursa'ya getirildi. "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından adliye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
21.10.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ'ye yönelik 6 il ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında öğretmen, PTT memuru ve muvazzaf askerlerin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,haberler,fetö,gözaltı,
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