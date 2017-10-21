Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, 'Danimarka Başbakanı'na hitaben Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi?' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemizde vatandaşlarımız geleceğe güvenceyle bakıyor.

Hedef terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak.

Türkiye'nin rejimi demokrasidir. Türkiye medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla yürüyor.

AB ASIL NİYETİN NEYSE ONU SÖYLE



Avrupa Birliği bize laf edene kadar kendi geleceklerine baksınlar. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Zaman kaybettirmeyin. AB bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın. Türkiye'nin AB'ye üyelik yolundaki kararında bir değişiklik yok. Türkiye'yi Avrupalı mı Asyalı mı diye sorgulamak kimsenin hakkı değildir.

SEN KİMSİN?



"Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün, Avrupa Birliği'nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek? Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir.