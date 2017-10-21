Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.
4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ
Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.
İLK SIRADA AK PARTİ VAR
Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.
TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY YOK
Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.
İŞTE RAKAMLAR
Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:
%51,4 AK Parti
% 27.8 CHP
% 8.3 MHP
% 4.2 HDP
Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:
% 50.3 AK Parti
% 25.9 CHP
% 11.5 MHP
% 2.9 HDP
Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:
% 85.1 AK Parti
% 7.5 CHP
% 6.0 MHP
% -
Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:
% 53.3 AK Parti
% 21.0 CHP
% 12.5 MHP
% 5 HDP