Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un konuğu oldu.

4 BÜYÜK TARAFTARLARININ TERCİHİ



Futbol ile siyasetin ilişkisinin masaya yatırıldığı programda, 1 Kasım sonuçları üzerinden 4 büyüklerin taraftarlarının hangi siyasi partilere oy verdiği ortaya çıkarıldı.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR



Faruk Acar'ın paylaştığı verilere göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihi yüksek oranda AK Parti oldu.

TRABZONSPORLULARDAN HDP'YE OY YOK



Trabzonspor taraftarlarının HDP'ye oy vermemesi de dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

İŞTE RAKAMLAR



Beşiktaş taraftarının siyasi parti tercihi:

%51,4 AK Parti

% 27.8 CHP

% 8.3 MHP

% 4.2 HDP

Fenerbahçe taraftarının siyasi parti tercihi:

% 50.3 AK Parti

% 25.9 CHP

% 11.5 MHP

% 2.9 HDP

Trabzonspor taraftarının siyasi parti tercihi:

% 85.1 AK Parti

% 7.5 CHP

% 6.0 MHP

% -

Galatasaray taraftarının siyasi parti tercihi:

% 53.3 AK Parti

% 21.0 CHP

% 12.5 MHP

% 5 HDP