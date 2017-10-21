Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gelen, yaşları 18'den küçük 3 kızın, Suruç İlçesi üzerinden terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD saflarında eğitim almak üzere Kobani'ye geçeceği bilgisine ulaştı.





3'Ü DE GÖZALTINDA



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüste gözaltına aldı.





HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.