Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik son iki ayda örgütün sivil, eğitim ve mali yapılanması ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 614 şüpheliden 301'i tutuklandı.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında son iki ayda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 816 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için 64 operasyon düzenlendi.Operasyonlarda gözaltına alınan 614 zanlıdan 301'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 229'u ise serbest bırakıldı.Gözaltına alınan 84 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor. Haklarında yakalama çıkarılan 2 şüphelinin ise başka dosyadan tutuklu bulundukları belirlendi.

TSK'daki kripto yapılanma açığa çıkarıldı



TSK'daki kripto yapılanmaya yönelik operasyonda örgütün "mahrem abileri" tarafından aranan ve toplantılara çağrılan 268 askeri personel tespit edildi.Bunlar arasında haklarında daha önce işlem yapılmayan 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 98 şüpheliyi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 73'ü tutuklandı.Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüpheliler, örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.

FETÖ'nün "hususi"lerine yönelik operasyonda da örgütünün TSK ve emniyet teşkilatındaki mensuplarından sorumlu 51 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ için adam yetiştiren "hususi"lere operasyon



Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan sözde "sivil imamların" özellikle maddi durumu iyi olmayan ortaokul çağındaki çocukları hedef aldıkları, onları küçük yaştan itibaren örgütün amaçları doğrultusunda yetiştirdikleri, TSK ve emniyet teşkilatı sınavlarına hazırladıkları bildirildi.Örgütün, mali ve eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda da örgütün kapatılan okulları ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 87 şüpheliden 52'si tutuklandı.