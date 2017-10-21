Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı basın yayın organlarında bankalar hakkında çıkan "söylenti" niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini ve bu tür haberlere yer verilmesinin suç teşkil ettiğini duyurdu. Bazı sitelerde yer alan haberde ABD'nin 6 Türk bankasına ceza keseceği iddia edilmişti.

SPK'nın açıklamasında, "Bugün yerli ve yabancı basın yayın organlarında sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören finansal kuruluşlarımız hakkında çıkan söylenti niteliğindeki haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür yalan yanlış haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BDDK DA BENZER AÇIKLAMA YAPTI

BDDK'nın internet sayfasında yer alana duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan bankalarımız hakkında çıkan, söylenti niteliğindeki, bir belge ve bilgiye dayanmayan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi, bu tür mesnetsiz ve gerçeğe aykırı haberlere yer verilmesinin ilgili mevzuat çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve benzer haberleri yapanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

Bankalarımız ve sektörümüz dün olduğu gibi bugün de kurumumuzun gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam bir şekilde yoluna devam etmektedir."