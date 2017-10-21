Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in istifasını vereceğini açıkladı.

Sarıkaya, 'Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok' ifadelerini kullandı.

"HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR"

Beyaz TV'de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.