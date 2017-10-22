Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Genç ilçesi Toklu Mezrası kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda 1 terörist daha silahıyla beraber ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı böylece 5’e yükselmiş oldu. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyon devam etmektedir” denildi.
Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu
22.10.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de, terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 1 terörist daha ölü ele geçirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayının 5 olduğu bildirildi.
Etiketler : Bingöl,
513295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513295.aspx
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