Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Genç ilçesi Toklu Mezrası kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda 1 terörist daha silahıyla beraber ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı böylece 5’e yükselmiş oldu. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyon devam etmektedir” denildi.