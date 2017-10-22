Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 21 Ekim günü Eruh ilçesi Çırpılı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şeyh Ömer Dağı bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu duyumu üzerine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri, Asayiş Komando timleri, güvenlik korucuları ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendiğini belirtildi. Açıklamada, "İnsansız hava aracı destekli operasyonda, aynı gün saat 20.00 sıralarında bölgede tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu, 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı atak taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama/tarama faaliyetinde, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, bir adet gündüz görüş dürbünü, bir adet el telsizi, bir adet şemsiye, 2 adet el bombası ele geçirildi. Bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon aralıksız olarak devam ettirilmektedir" denildi.