Edinilen bilgiye göre, Saat 10.00 sıralarında 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye sınırında devriye gezen zırhlı araç arazinin eğilimli olması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 8 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.