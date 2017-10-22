Edinilen bilgiye göre, Saat 10.00 sıralarında 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye sınırında devriye gezen zırhlı araç arazinin eğilimli olması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 8 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sınırda zırhlı araç devrildi: 8 askerimiz yaralı
22.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te, Suriye sınırında devriye gezen zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.
Etiketler : kilis,zırhlı araç devrildi,
513337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513337.aspx
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