Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Saat 10.00 sıralarında 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Mehmet Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Suriye sınırında devriye gezen zırhlı araç arazinin eğilimli olması nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı 8 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.