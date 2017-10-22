Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ üyesi olarak aranan 4 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul'da operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.
Yakalanan 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İstanbul'da FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı
22.10.2017 - 12:53 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ üyesi olarak aranan 4 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul'da operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,
513353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513353.aspx
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