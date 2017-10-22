Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ üyesi olarak aranan 4 şüphelinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul'da operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aranan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ileri sürüldü.

Yakalanan 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.