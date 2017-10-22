Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen yaklaşık 150 kişilik Yörük Türkmen Birliği grubu, Kerkük Türkmenlerine destek açıklaması yaptı. Yörük kıyafetleri giyen grup, Türkiye ve Türkmen bayrakları açtı. Gümrük sahasına giren grup, Kerkük Türkmen Cephesi Bürosu önünde durarak basın açıklaması yaptı.

“Savaş değil, huzur istiyoruz”

Grup adına konuşan Cengiz Çetinöz, “Türkiye’deki vilayetlerimiz ne ise Türkmen kardeşlerimizin yaşadıkları o vilayetler de bizim için aynı anlam taşımaktadır. Bölgedeki emperyalist güçler bu bölgenin üzerinden elini çektiği zaman burada rabbimin oluşturduğu Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan, Müslüman hepsi kardeşçe binlerce yıldır burada yaşadılar, bundan sonra da yaşayacaklardır. Biz bölgemizde savaş istemiyoruz. Biz bölgemizde huzur istiyoruz. Biz illegal oluşumlar istemiyoruz. O bölgede binlerce yıldır yaşayan halkların özgürlüğünü, bağımsızlığını ve oradaki demokratik yapının korunmasını istiyoruz” dedi.

Kerkük bölgesinde daha önce 3 milyon Türkmen’in yaşadığına dikkat çeken Çetinöz, “DEAŞ’ın geldiği günden sonra 1 milyon göç yaşandı. Maalesef bu göç değişik yerlere gitti. Zulüm, baskı, şiddet orada devam etmektedir. Bu şiddetin bir an önce durup, göç edenlerin vatanlarına dönmesini istiyoruz. Barzani’nin oyunlara gelmemesini istiyoruz. Emperyalistlerin oyununa gelerek bölgede hainlik yapma. Hiçbir hainin yaptığı yanına kalmamıştır” diye konuştu.

Daha sonra, Hatay Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımı marş söylemesinin ardından grup dağıldı.