Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da AK Parti Merkez İlçe 6’ıncı Olağan Kongresi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla İl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ahmet Eker’in tek aday olarak yer aldığı kongreye Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı.Kongrede konuşan Bakan Özlü, 16 yıl önce ne için yola çıktıklarını unutmayacaklarını belirterek, “Bundan sonra da, o yolda birlikte ıslanmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Türkiye artık karanlık oyunlarla, tezgâhlarla, kurgularla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Türkiye artık hain odakların, şer güçlerin bölecekleri bir ülke değildir. Kalplerimiz aynı heyecanla çarptığı sürece, bizim hızımızı kimse kesemez” dedi.

“Onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü göstereceğiz”



Bakan Özlü, ana muhalefeti de eleştirdiği konuşmasında, meclis binasından çıkıp vatandaşların arasında gezemediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Biz Antarktika’ya bilim üssü kurmaya gidiyoruz. Ama ana muhalefetin gözü, Edirne’den ötesini göremiyor. Biz, bütün dünyadaki mazlumlara kol kanat geriyoruz. Ama bunlar, Meclis binasından çıkıp vatandaşın arasında gezemiyor. Biz Kerkük diyoruz, İdlib diyoruz, Musul diyoruz. Onlar, haritaya bakıp, “orada ne işimiz var” diyorlar. Çünkü bunlar tarih bilmiyorlar, Türkiye’yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret sanıyorlar. Bizim Orta Asya’dan Balkanlara, Akdeniz’den Afrika’ya uzanan manevi coğrafyamızdan haberleri bile yok. Ama olsun, biz onlara da Türkiye’nin büyüklüğünü öğreteceğiz.”