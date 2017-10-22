Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçenin Esenyamaç kırsalında PKK terör örgütü üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bölgede operasyon devam ediyor.

