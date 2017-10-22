Alınan bilgiye göre, ilçenin Esenyamaç kırsalında PKK terör örgütü üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bölgede operasyon devam ediyor.
Van’da çatışma: 1 şehidimiz var
22.10.2017 - 16:39 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Esenyamaç kırsalında PKK terör örgütü üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler : Van,çatışma,şehit,yaşam haberleri,
513401 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513401.aspx
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