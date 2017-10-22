TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının ise 45 olduğunu açıkladı.
TSK: Zap bölgesinde 45 terörist etkisiz hale getirildi
22.10.2017 - 18:23 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,zap,terörist,son dakika,
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