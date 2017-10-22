Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının ise 45 olduğunu açıkladı.