Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına" ilişkin kararı imzaladı.

İki ülke arasında siyasi, ticari-ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla alınan karar, vize prosedürünün iyileştirilmesini ve Özbekistan'a iş ve turizm amaçlı gelen Türk vatandaşlarına daha uygun koşulların yaşatılmasını sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'un imzaladığı karara göre, iş amaçlı ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına bir yıla kadar geçerli çok girişli vize, Özbekistan'ın yurt dışındaki temsilciliklerinde 3 iş günü (belgenin teslim alındığı gün hariç) içinde verilecek.

Ayrıca Özbekistan'ı turist olarak ziyaret edecek Türk vatandaşları bir aya kadar olan vizeye Özbekistan Turizm Geliştirme Devlet Komitesi ve diğer turizm acentalarınca verilen turist çeki ve davetiye gerektirmeden 3 iş günü (belgelerin teslim alındığı gün hariç) içerisinde sahip olabilecek.

Özbekistan hükümeti Avsturya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Çekya, Letonya, Malazya, Tayland ve Japonya vatandaşları için de kolaylaştırılmış vize uygulamasını yürütüyor.

Ülkededeki vize işlemleri kişinin başvurduğu günden itibaren 10 iş günü içerisinde tamamlanabiliyor.