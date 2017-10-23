Damla Peker ANKARA
Ata sporlarının yaşatılması için kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilâl Erdoğan’ın Kurucu Mütevelli Üyesi olduğu Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Hayata geçirilcek olan Kemankeş Projesi, ilk aşamada Almanya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, İran, Japonya, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Mısır, Polonya, Sırbistan, Sudan ve Ürdün olmak üzere 16 ülkede başlatılacak. Bu ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüleri üzerinden başvuracak olan sporcular, İstanbul Okçular Vakfı Spor ve Kültür Merkezinde geleneksel Türk okçuluğu eğitimi görecek.
Türk okları dünyaya salınacak
23.10.2017 - 06:24 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ata sporlarının yaşatılması için kurulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilâl Erdoğan’ın Kurucu Mütevelli Üyesi olduğu Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü, Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : Bilâl Erdoğan,ata sporui okçuluk,
513507 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513507.aspx
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