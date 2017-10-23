Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maç dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stad arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecektir. Gümüşsuyu MKE önünde kapama yapılarak, akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir. Dolmabahçe tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafigine kapatılacaktır. Kadırgalar alt baştan stad civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak stad yakınındaki Kabataş istikameti araç trafigine kapatılacaktır. Bayıldım ve Küçükçiftlik caddelerinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecektir. Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza önünden Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak, Akaretler ışıklar ise Süleyman Seba Caddesi kesişiminden itibaren akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, Vişneli Tekke Sokak araç trafigine kapatılacaktır."