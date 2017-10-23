Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda; Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonda etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 47 oldu.



Sekiz el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Bingöl Genç’te, 20 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonrası bölgede yapılan arazi aramasında çıkan çatışmada; bir terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede icra edilen aramalarda bir tabanca, 597 piyade tüfeği fişeği, dört telsiz, bir dürbün , 21 şarjör, altı tüp, 174 kg toz esrar ile muhtelif cins ve miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe’de, bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Başkale’de, 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonrası bölgede yapılan arazi aramasında bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, üç el bombası ele geçirildi.

Siirt Eruh’ta, 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava destekli operasyon sonrası bölgede yapılan arazi aramasında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü olarak, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki el bombası, bir dürbün ve bir el telsizi ile birlikte ele geçirildi.

Hakkâri Şemdinli’de, 21 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonrası bölgede yapılan arazi aramasında; etkisiz hâle getirilen bölücü terör örgütü mensubu beş terörist, dört Kalaşnikof piyade tüfeği, dört tabanca, beş el bombası ve üç telsiz ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında; Hakkâri Yüksekova’da bir, Hakkâri/Şemdinli’de bir ve Kilis Merkez’de bir olmak üzere toplam üç el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.