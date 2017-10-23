Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duruyorum. Bosna aşığı gazeteci Akif Emre kardeşimize de rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir.

Biz onu ey teslimiyet senin adın İslam'dır niyazıyla biliyoruz. Biz onu asla intikam peşinde koşmayın, adalet arayın ama yapılanları da kesinlikle unutmayın sözleriyle hatırlıyoruz. Biz onu Boşnak'lar ülkelerinde kendilerini özgür hissetsinler vasiyetityle hatırlıyoruz. Biz o gönül insanını vefatından bir gün önce yazdığı, 'Dik dur, yıldızların altında nasıl başı eğik durursun, hangi yoldan gidersen git sonunda ölüm bekliyor, bu yüzden dik dur' mesajıyla hatırlıyoruz."

"ELİMİ AVUCUNA ALIP VERDİĞİ NASİHAT..."

"Elimi avuçlarının içine alıp buralar evladı Fatiham'dır, Bosna'ma sahip çıkın emaneti ile hatırlıyoruz. Biz de Bosna'yı korumaya devam edeceğiz.Orada bir kaç önemli siyasi vasiyetleri oldu ama burada söylemem uygun düşmez. Bugün bir kez daha bu anlamlı merasim sebebiyle kendisinin cesaretine ve sarsılmaz imanına şahitlik ediyoruz."

"BATI HALA ÖLDÜRÜYOR"

"Aliya Müslüman olmanın kalmanın Müslümanca yaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancından ne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir. Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanet sayar. Avrupalı Müslümanım derken ben Avrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala da öldürüyor. Aliya cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu her şahsa nasip olmaz. Bu cesaretinin en temel harcıdır. Medeni Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir. Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir."

HOLLANDA VE AVUSTURYA'YA TEPKİ

"Medeni Avrupa'nın gözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir. Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala bu yamyamlar yaşıyor. Son seçimlerde Hollandalıların yamyamları ile bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu, Hollanda'da çalışan işçime köpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakın yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelen vatandaşıma kalkıp köpeklerle aratıyorlar. Ya sen insan değil misin sen ara. Kadınsa kadın polisin arasın. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde bu var. Ama bir Müslüman'da bu olamaz. Çünkü Müslüman zulmedemez."