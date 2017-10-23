Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde değiştiriliyor.