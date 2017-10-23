Yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde değiştiriliyor.
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi
23.10.2017 - 15:13 | Son Güncelleme: 23.10.2017 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek.
Etiketler : sürekli yaz saaati,
513664 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/513664.aspx
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