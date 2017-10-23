Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konferansta Koru, 600 binden fazla Arakanlı sığınmacıya kapılarını açtığı için Bangladeş hükümetine teşekkür etti.

Arakan sorununun dünyanın en öncelikli ve acil sığınmacı krizlerinden birini oluşturduğunu vurgulayan Koru, Arakan eyaletinin kuzeyinde yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

Koru, yerinden edilen Arakanlı sığınmacıların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin krizin başından itibaren Bangladeş hükümeti ve BM kuruluşlarıyla dayanışma ruhu içinde temas halinde olduğuna dikkati çekti.

"Desteğimizi sürdürmeye kararlıyız"

Koru, Türkiye olarak orta vadede 100 bin Arakanlı Müslüman'a 3 milyon metrekarelik bir arazide barınak inşa etmeyi, iki alan hastanesi ile 10 sağlık ve aile sağlık merkezi kurmayı, belediyelere taze yiyecek ve temiz su kuyuları tedarik etmeyi planladıklarını aktardı.

Koru, "Planlanan projeler ve teslimatlarla birlikte Türkiye tarafından sağlanan insani yardım miktarı toplamda 50 milyon doları aşacak." dedi.

Arakan krizinin acil ve koordineli çalışmalarla çözülebileceğinin altını çizen Koru, "Türkiye olarak, Bangladeş'teki yetkililerle yakın koordinasyon içinde Arakan Müslümanlarına olan desteğimizi sürdürmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Arakan'da şiddet devam ediyor"

Öte yandan, Bangladeş'in BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Shameem Ahsan da konferansta yaptığı konuşmada, 1994'te Ruanda'da yaşanan soykırımdan bu yana tek bir ülkeden devam eden en büyük sığınmacı akınıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Ahsan, iddiaların aksine Arakan eyaletinde şiddetin devam ettiğini ve her gün binlerce Arakanlı Müslüman'ın ülkesine geldiğini belirtti.

Myanmar hükümetine çağrıda bulunan Ahsan, ülkesindeki sığınmacıların bir an evvel evlerine dönmesini istedi.