Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Şu an AK partinin çok kıymetli başkanların, değerlendirmeler sonucunda istifa sürecinin başlatılması yenilenme sürecinin parçası olarak değerlendirilmelidir. Belediye başkanlarımızın istifa etmiş olmasını takdirle karşılıyoruz.

"BU DÖNÜŞÜMÜN SONUCUDUR"

İlgili belediye başkanlarımız çok uzun yıllar hizmet etmişlerdir. Ancak bir talep söz konusudur. Bu AK Parti’nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. Bizim istifa taleplerimiz CHP’lilerin iddia ettiği gibi asla bir yargı konusu değildir.

"BURADAN CHP'YE EKMEK ÇIKMAZ"

Belediye başkanlarımızın bir ceza kanununa konu olan eylemlerinden dolayı istifalarını istiyor değiliz. İl başkanı değişikliği gibi adımlardır söz konusu olan. Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz. CHP’nin kendi istifalarına bakması lazım. Hiçbir belediye başkanımız AK Parti’den istifa etmedi. Ama bugün CHP milletvekili partisinden istifa etti.

Partimize olumlu yansıyacağını düşünüyorum.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Halkın beklentisi seçim değil. Halkımız yapılacak işleri bekliyor. Şu an seçin yapmayı gerektiren bir tablo yok. Halkın bizden beklentisi iş yapmak."